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NYT: Киев готовит украинцев к сдаче Артёмовска на фоне российского наступления

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Киевские власти начали готовить украинцев к сдаче Артёмовска (Бахмута). Об этом говорится в статье обозревателей The New York Times Мэтью Мпоук Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера.

«В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его «нашей крепостью». Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», — отмечается в статье.

Ранее сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал «Известиям» о штурме районов Артёмовска (Бахмута).

В Народной милиции Донецкой Народной Республики также заявили о полной зачистке от украинских военных железнодорожной станции Ступки, которая находится на севере Артёмовска.

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