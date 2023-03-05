ВС России уничтожили американскую самоходную установку М109 Paladin на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили 210 украинских боевиков, а также американскую самоходную установку М109 Paladin.

РИА Новости

«На Донецком направлении... уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — говорится в сводке министерства. Также российской армией были уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномёт «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. Ранее в российском Минобороны сообщили, что за сутки потери ВС Украины на Донецком направлении составили почти полтысячи бойцов.