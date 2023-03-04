Минобороны: ВСУ потеряли почти 500 солдат на Донецком направлении за сутки

В российском Минобороны сообщили, что за сутки потери ВС Украины на Донецком направлении составили почти полтысячи бойцов.

«Уничтожены до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, сообщается об уничтожении девяти автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», трёх гаубиц Д-30, одного орудия Д-20 и одной артиллерийской системы М777 производства Соединённых Штатов.

Также в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников боевиков ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.