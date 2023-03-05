WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их чрезмерной антироссийской риторики

Президент США Джо Байден оказал давление на лидеров прибалтийских стран из-за их чрезмерной антироссийской риторики.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что беседа с лидерами стран Балтии произошла во время визита Байдена в Польшу.

«Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», — приводит текст публикации РИА Новости.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.