В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом
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Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО НК «Қазақстан Темір Жолы».
«На станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда 317 сообщением Бишкек — Самара», — говорится в заявлении.
По данным нацкомпании, пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда.
«Предварительная версия — вина локомотивной бригады маневрового локомотива», — отметили в нацкомпании.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Жамбылской области Казахстана погибли шесть человек.