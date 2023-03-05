В Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом

В Актюбинской области Казахстана локомотив столкнулся с пассажирским поездом.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО НК «Қазақстан Темір Жолы».

«На станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда 317 сообщением Бишкек — Самара», — говорится в заявлении.

По данным нацкомпании, пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда.



«Предварительная версия — вина локомотивной бригады маневрового локомотива», — отметили в нацкомпании.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Жамбылской области Казахстана погибли шесть человек.