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В Казахстане в результате столкновения поезда и автомобиля погибли шесть человек

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В результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Жамбылской области Казахстана погибли шесть человек.
В Казахстане в результате столкновения поезда и автомобиля погибли шесть человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

«На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибли шесть человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что все погибшие находились в автомобиле.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирской «Газели» и бензовоза в Белгородской области погибли восемь человек.

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