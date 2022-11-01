В Казахстане в результате столкновения поезда и автомобиля погибли шесть человек

В результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Жамбылской области Казахстана погибли шесть человек.

Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

«На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибли шесть человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что все погибшие находились в автомобиле.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирской «Газели» и бензовоза в Белгородской области погибли восемь человек.