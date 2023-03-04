«СТРАНА.ua»: партия американских боевых машин Stryker для Украины прибыла в Германию

Партия из 90 боевых машин Stryker, которые Соединённые Штаты направили на Украину, прибыла в ФРГ, откуда поедет на фронт.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что основное предназначение данных машин в том, чтобы «доставить на линию огня пехоту для контрнаступления и уничтожить бронированную технику противника».

Кроме того, как сказано в заявлении, Stryker по мощи недотягивает до танка, но сильнее БТР.

Как ранее сообщила газета China Daily, Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

31 января в американском транспортном командовании заявили об отправке на Украину первых 60 боевых машин пехоты Bradley.