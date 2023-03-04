Минэкономики Белоруссии: Минск реализует концепцию «разворота на Восток»

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в 2023 году Минск будет реализовывать во внешней торговле концепцию «разворота на Восток».

«Во внешней торговле реализуем концепцию «разворота на Восток»... перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора «Север — Юг». Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном», — заявил Червяков, его слова приводятся на сайте Минэкономики Белоруссии.

В качестве ключевой задачи он назвал выстраивание оптимальных путей логистики.

Червяков также отметил важность завершения переговоров о свободной торговле услугами и инвестициях с Китаем и СНГ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Белоруссия предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой.

Лукашенко также заявил, что приоритетом во внешней политике стало расширение контактов с Китаем.

По словам Лукашенко, страны продолжают укреплять конструктивный политический диалог и развивают экономическое взаимодействие.