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В результате удара ВСУ по рынку в Донецке пострадали два человека

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Два мирных жителя получили ранения в результате сброса на рынок в Донецке боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В результате удара ВСУ по рынку в Донецке пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе на рынке... в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953-го и мужчина 1964 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее украинские военные сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Также в результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание администрации посёлка Старомихайловка (ДНР) и пострадали два человека.

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