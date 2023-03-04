В результате удара ВСУ по рынку в Донецке пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса на рынок в Донецке боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе на рынке... в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953-го и мужчина 1964 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее украинские военные сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Также в результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание администрации посёлка Старомихайловка (ДНР) и пострадали два человека.