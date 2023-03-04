В результате удара ВСУ по рынку в Донецке пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Кировском районе на рынке... в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953-го и мужчина 1964 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее украинские военные сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Также в результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание администрации посёлка Старомихайловка (ДНР) и пострадали два человека.