В результате сброса снаряда с БПЛА по Старомихайловке пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в посёлке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека», — написал Кулемзин в Telegram.
Кроме того, в здании поселковой администрации было повреждено остекление.
Ранее украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на посёлок Старомихайловка.
Также боевики ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой.