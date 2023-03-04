В результате сброса снаряда с БПЛА по Старомихайловке пострадали два человека

В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание администрации посёлка Старомихайловка (ДНР) и пострадали два человека.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в посёлке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека», — написал Кулемзин в Telegram.

Кроме того, в здании поселковой администрации было повреждено остекление.

Ранее украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на посёлок Старомихайловка.

Также боевики ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой.