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В результате сброса снаряда с БПЛА по Старомихайловке пострадали два человека

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В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание администрации посёлка Старомихайловка (ДНР) и пострадали два человека.
В результате сброса снаряда с БПЛА по Старомихайловке пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в посёлке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека», — написал Кулемзин в Telegram.

Кроме того, в здании поселковой администрации было повреждено остекление.

Ранее украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на посёлок Старомихайловка.

Также боевики ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой.

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