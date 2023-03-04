Артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсоне
Артиллерия ВС России ночью нанесла удар по стоянке техники боевиков ВСУ в промышленном районе Херсона.
- РИА Новости
Как сообщили RT в экстренных службах, уничтожено пять автомобилей, ликвидированы десять военных, ещё 12 ранены.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 украинских террористов.
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