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Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 боевиков ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 украинских террористов.
Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 60 боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили очередной склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

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