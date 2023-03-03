Бывший президент Молдавии Додон призвал оппозиционные партии страны к объединению
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«Чтобы добиться желаемых результатов, вся оппозиция — и слева, и справа — должна объединиться», — подчеркнул Додон.
Он добавил, что другие варианты, способные изменить ситуацию, отсутствуют.
Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что президент Молдавии Майя Санду в желании сохранить власть пытается дать больше полномочий спецслужбам и госорганам, чтобы они могли действовать ещё жёстче.