Бывший президент Молдавии Додон призвал оппозиционные партии страны к объединению

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в необходимости объединения молдавских оппозиционных партий с целью изменения текущей ситуации в стране.

«Чтобы добиться желаемых результатов, вся оппозиция — и слева, и справа — должна объединиться», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что другие варианты, способные изменить ситуацию, отсутствуют.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что президент Молдавии Майя Санду в желании сохранить власть пытается дать больше полномочий спецслужбам и госорганам, чтобы они могли действовать ещё жёстче.