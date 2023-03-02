Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военных.

Об этом сообщает Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении уничтожено до 160 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены семь боевых бронированных машин и САУ «Гвоздика».

1 марта в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.