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Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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RT
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военных.
Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении уничтожено до 160 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены семь боевых бронированных машин и САУ «Гвоздика».

1 марта в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

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