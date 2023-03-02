Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«На Краснолиманском направлении уничтожено до 160 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены семь боевых бронированных машин и САУ «Гвоздика».
1 марта в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.