В Белоруссии задержано 80 человек за попытку организации собраний «Рёдан» в Минске

В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодёжи из движения «Рёдан» возле торговых центров.

«Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них — совершеннолетние, которые координировали данные группы молодёжи. Они привлечены к административной ответственности», — заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Гомельской области было задержано около 200 человек.

Ранее стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.