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В Белоруссии задержано 80 человек за попытку организации собраний «Рёдан» в Минске

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В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодёжи из движения «Рёдан» возле торговых центров.
В Белоруссии задержано 80 человек за попытку организации собраний «Рёдан» в Минске
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них — совершеннолетние, которые координировали данные группы молодёжи. Они привлечены к административной ответственности», — заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Гомельской области было задержано около 200 человек.

Ранее стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.

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