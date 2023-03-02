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Украина получила $6,3 млрд в качестве международной поддержки

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Международные партнёры передали за январь и февраль $6,3 млрд для Украины в качестве меры помощи бюджету Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украина получила $6,3 млрд в качестве международной поддержки
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«За февраль международная поддержка нашего бюджета составила 75,6 млрд гривен ($2 млрд). Всего за два месяца 2023 года мы уже получили 230,8 млрд гривен ($6,3 млрд)», — сообщил он.

Железняк уточнил, что $3,2 млрд Киеву отправил Евросоюз, $2,2 млрд — США и ещё $498 млн — Великобритания.

Ранее Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.

Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.

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