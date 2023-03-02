Украина получила $6,3 млрд в качестве международной поддержки
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«За февраль международная поддержка нашего бюджета составила 75,6 млрд гривен ($2 млрд). Всего за два месяца 2023 года мы уже получили 230,8 млрд гривен ($6,3 млрд)», — сообщил он.
Железняк уточнил, что $3,2 млрд Киеву отправил Евросоюз, $2,2 млрд — США и ещё $498 млн — Великобритания.
Ранее Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.
Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.