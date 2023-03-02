Швеция поставила Украине партию понтонов и четыре катера

Украина получила от Швеции четыре катера и 14 секций понтонов.

Об этом сообщили в украинском Министерстве инфрастуктуры.

«Королевство Швеция передало Агентству восстановления и развития инфраструктуры четыре катера, которые можно использовать как понтонные переправы», — приводит сообщение РИА Новости.

Также Швеция передала Киеву 14 секций понтонов, «которые можно комбинировать в переправы различной длины».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не исключает возможность поставки Вооружённым силам Украины истребителей Jas Gripen.