В Запорожской области сообщили об усилении обстрелов ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live» сообщил об увеличении интенсивности обстрелов населённых пунктов Запорожской области.

«Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем, по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, местные жители начали привыкать к этому.

«К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области», — добавил он.

Ранее Рогов заявил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.

18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.