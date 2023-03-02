РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артёмовске

Бойцы Группы Вагнера идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артёмовске (Бахмуте).

Об этом информирует РИА Новости.

«Жетон сняли, чтобы в дальнейшем родные могли опознать его. То есть мы, по сути, у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаём», — рассказал боец Группы Вагнера.

По его словам, бойцы ЧВК стараются, чтобы родственники погибших получили компенсацию и знали, «где находились и погибли их родные и близкие».

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на Первом канале заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».