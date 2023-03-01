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ВСУ лишились операторов Javelin и NLAW из-за плохой подготовки НАТО

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С января 2023 года в подразделениях 14, 92 и 66-й механизированных бригад ВСУ, а также в батальонах территориальной обороны на Купянском и Изюмском направлениях произошли большие потери среди операторов противотанковых ракетных комплексов.
ВСУ лишились операторов Javelin и NLAW из-за плохой подготовки НАТО
  • AP

По данным RT, с начала года в ходе артиллерийских дуэлей и штурмов укрепрайонов украинской армии погибли не менее 100 и получили тяжёлые ранения не менее 80 человек, обучавшихся стрельбе из зарубежных ПТРК.

Предварительно известно, что не менее трети погибших от огня российской артиллерии, авиации и танков украинских операторов ПТРК обучались стрельбе из зарубежных противотанковых комплексов на полигонах армии США в Графенвёре (Бавария), а также в британских тренировочных центрах в Солсбери-Плейн и Лулворт-Кэмп в Дорсете.

Из четырёх недель зарубежного обучения украинские операторы ПТРК две недели обучались базовым тактическим приёмам: оценке боевой обстановки (МЕТТ-ТС), влиянию атмосферных осадков и действиям групп на земле (T-TERRAIN and WEATNER) и системе подготовки к бою (Т-ТIME available). Неделя была выделена на изучение противотанкового вооружения.

Предположительно, в целях экономии противотанковых комплексов операторы обучались в основном с помощью тренажёров, что не позволило выработать автоматические навыки применения комплексов в боевых условиях.

Нехватка практики и спешка привели к тому, что в реальных боях военнослужащие противотанковых расчётов 14, 92 и 66-й механизированных бригад ВСУ теряли время на подготовку комплексов к бою или некорректно применяли их.

В одном из эпизодов во время боя в районе балки Журавка операторы NLAW перепутали настройки дистанции и режима стрельбы, из-за чего ракеты не срабатывали даже при контакте с танками Т-72Б3 и Т-90 российской армии.

Из-за неопытности расчётов позиции противотанковых комплексов быстро засекались визуально, с помощью беспилотников и РЛС наземного обнаружения «Соболятник», после чего поражались огнём танков, артиллерии и миномётов.

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