Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии на Артёмовское направление
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Юго-западнее населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника», — отметил он.
По его словам, речь идёт о 18 единицах БМ-21 «Град», которые были размещены в районе населённого пункта Николаевка.
«При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке», — сказал Марочко.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин также сообщал, что украинская армия перебрасывает западное вооружение в Часов Яр.