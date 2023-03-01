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Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии на Артёмовское направление

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Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики перебросили реактивную артиллерию в район города Часов Яр.
Марочко: Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии на Артёмовское направление
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Юго-западнее населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника», — отметил он.

По его словам, речь идёт о 18 единицах БМ-21 «Град», которые были размещены в районе населённого пункта Николаевка.

«При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке», — сказал Марочко.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин также сообщал, что украинская армия перебрасывает западное вооружение в Часов Яр.

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