Бойцы ЧВК «Вагнер» под Артёмовском (Бахмутом) разбили подразделение ВСУ, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.

Он продемонстрировал трофеи, среди которых — флаг 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ,

«Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг», — цитирует его РИА Новости.

По словам командира, украинские военные часто используют нашивки с флагами США.

Ранее сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».