Группа Вагнера под Артёмовском разбила подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Он продемонстрировал трофеи, среди которых — флаг 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ,
«Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг», — цитирует его РИА Новости.
По словам командира, украинские военные часто используют нашивки с флагами США.
Ранее сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».