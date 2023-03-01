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Группа Вагнера под Артёмовском разбила подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» под Артёмовском (Бахмутом) разбили подразделение ВСУ, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.

Он продемонстрировал трофеи, среди которых — флаг 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 

«Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг», — цитирует его РИА Новости.

По словам командира, украинские военные часто используют нашивки с флагами США.

Ранее сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».

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