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Bloomberg: Артёмовск является символически важным городом

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Взятие российской армией под контроль Артёмовска (Бахмута) будет шагом на пути к полному контролю России над Донбассом, пишет агентство Bloomberg.

Как утверждает агентство, сосредоточенность на Артёмовске ввела в заблуждение многих военных экспертов, так как, по заявлению Bloomberg, город якобы не считается важным логистическим хабом.

При этом Артёмовск является «символически важным городом».

Отмечается, что взятие города станет шагом к полному контролю России над Донбассом.

Также сообщается, что украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск вскоре станет невозможно оборонять, поэтому ВСУ могут оставить город под натиском российских сил.

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