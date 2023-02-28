В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб подросток
Подросток погиб в Петровском районе Донецка в результате удара со стороны ВС Украины.
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела со стороны ВФУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО.
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