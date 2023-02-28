ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО.

Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям населённый пункт Красногоровка — г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее стало известно, что многоквартирный жилой дом и мост в Донецке получили повреждения при обстреле со стороны украинских войск.