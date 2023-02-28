Более 1,8 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР в результате обстрела

Более 1,8 тыс. абонентов остались без электроснабжения в посёлке Калиново в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских войск.

Об этом сообщил мэр города Первомайска Сергей Колягин.

Он уточнил, что при обстреле территории Стаханова были повреждены высоковольтные линии электропередачи, снабжающие электроэнергией подстанцию, расположенную в посёлке Калиново.

«На данный момент весь посёлок, а это 1821 абонент, в том числе три социальных объекта, остаётся без энергоснабжения», — сообщил Колягин в Telegram.

Ранее стало известно, что три человека пострадали в результате очередного обстрела Стаханова со стороны украинской армии.