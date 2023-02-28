Три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова со стороны ВСУ

Три человека пострадали в результате очередного обстрела Стаханова со стороны украинской армии.

«Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу», — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК проинформировало о повреждении цехов Стахановского вагоностроительного завода при обстреле города со стороны ВСУ.

Уточняется, что украинские войска выпустили четыре ракеты типа M31 GMLRS из РСЗО HIMARS.