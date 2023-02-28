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Замглавы Пентагона Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет

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Конфликт на Украине может продолжаться ещё три года, считает заместитель министра обороны США Колин Каль.
Замглавы Пентагона Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет
  • AP
  • © Libkos

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он во время слушаний в конгрессе США. Его слова приводит РИА Новости.

Каль при этом надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву с учётом текущих оценок возможного продолжения конфликта.

По его словам, конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.

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