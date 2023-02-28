Замглавы Пентагона Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет

Конфликт на Украине может продолжаться ещё три года, считает заместитель министра обороны США Колин Каль.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он во время слушаний в конгрессе США. Его слова приводит РИА Новости.

Каль при этом надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву с учётом текущих оценок возможного продолжения конфликта.

По его словам, конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.