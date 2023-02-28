Минэнерго: Белоруссия подписала с Россией межправдокументы о цене на газ до 2025 года

Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

«Подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам... а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что документы закрепляют договорённости о сохранении условий поставки природного газа из России в Белоруссию на уровне 2022 года.

23 февраля Минэнерго Белоруссии сообщило о подписании с российским «Газпромом» протокола о формировании до 2025 года цены на газ в привязке к российскому рублю и исходя из условий 2022 года.