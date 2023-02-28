Узнать больше

Минэнерго: Белоруссия подписала с Россией межправдокументы о цене на газ до 2025 года

Короткая ссылка
Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно.
Минэнерго: Белоруссия подписала с Россией межправдокументы о цене на газ до 2025 года
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Rowan

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

«Подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам... а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что документы закрепляют договорённости о сохранении условий поставки природного газа из России в Белоруссию на уровне 2022 года.

23 февраля Минэнерго Белоруссии сообщило о подписании с российским «Газпромом» протокола о формировании до 2025 года цены на газ в привязке к российскому рублю и исходя из условий 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить