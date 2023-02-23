Минэнерго Белоруссии: с «Газпромом» подписан протокол о формировании цены на газ

Минэнерго Белоруссии сообщило о подписании с российским «Газпромом» протокола о формировании до 2025 года цены на газ в привязке к российскому рублю и исходя из условий 2022 года.

«Подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Минэнерго уточнили, что цена на газ для Белоруссии сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года.

Ранее белорусский министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность рефинансирования долга.