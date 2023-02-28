Советник главы ДНР Гагин: в районе Артёмовска заметили танки Leopard

В районе Артёмовска (Бахмута) замечены танки Leopard, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Были заявления о том, что в районе Артёмовска появлялись Leopard. Это такая же бронецель, как и все остальные», — передаёт его слова РИА Новости.

Гагин добавил, что распутица затруднит движение таких тяжёлых машин, как Leopard.

Он также заявил, что Артёмовск (Бахмут) потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

По его словам, хотя город ещё не взят в окружение, у ВСУ нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, а также проводить ротацию сил.