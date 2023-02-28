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Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил, что украинские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне.
Сальдо заявил, что киевские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне
  • Gettyimages.ru
  • © Chalermphon Kumchai / EyeEm

«Нескольких учителей всё-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их всё равно освободим», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо подчеркнул, что украинские власти по-прежнему пытаются запугивать учителей в Херсонской области.

В сентябре глава военно-гражданской администрации города Александр Волга сообщил, что украинские власти постоянно шантажируют учителей Энергодара, расположенного в Запорожской области, и рассылают им угрозы.

7 февраля Сальдо заявил, что украинские власти вывозят ценности из Литературного музея Херсона.

Он уточнил, что речь идёт в том числе о ценной картине, на которой изображён старинный Херсон.

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