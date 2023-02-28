Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман.

По его словам, у ВС России в поле зрения на данный момент Краснолиманское направление.

«Мы вернёмся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты», — заявил Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Он добавил, что в настоящее время на этом направлении идёт позиционная артиллерийская борьба.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка российских войск «Центр» поразила подразделения украинских военных на Краснолиманском направлении.

ВСУ потеряли около 140 военнослужащих.