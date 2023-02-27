ВСУ срочно меняют гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении

Подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении с начала февраля потеряли не менее пяти гаубиц М777 калибра 155 мм, поставленных из США.

По данным RT, два орудия, оборудованных стальной сеткой для защиты от дронов, были уничтожены вместе с боекомплектом барражирующими боеприпасами «Ланцет» на позициях между населёнными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.

По предварительной информации, ещё три гаубицы с аналогичной защитой были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.

Предположительно, поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчёты ВСУ атакуются с тыла.

Из-за дефицита исправных гаубиц зарубежного производства и повышенной активности «Ланцетов» на Купянском направлении подразделения этих двух бригад вынужденно перешли на старые советские орудия: 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину ещё в августе 2022 года.

Эти орудия перебрасываются на Купянское направление из Херсонской и Запорожской областей, однако их немедленное развёртывание и боевое применение осложняются плохим техническим состоянием стволов, дефектами механизмов запирания ствола и неисправностью других элементов, а также дефицитом годных к применению артиллерийских снарядов.

Большая часть боеприпасов калибра 122 мм к орудиям М-30, которыми артиллеристы ВСУ замещают выбитые М777, относится к третьей и четвёртой категориям годности. Их применение связано с высокими рисками несрабатывания заряда или его несвоевременной детонации при выстреле.

22 февраля в «Ростехе» заявили, что заводы госкорпорации нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».