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NI: администрации США пора убедить Киев начать мирные переговоры с Москвой

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Соединённым Штатам пора убедить власти в Киева пойти на мирные переговоры с Россией, потому что с течением конфликта возрастает ядерная опасность, считает обозреватель The National Interest Мэтью Банн.
NI: администрации США пора убедить Киев начать мирные переговоры с Москвой
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей погибнет и тем больше будет возрастать ядерная опасность. Пришло время работать с Украиной, чтобы начать изучение возможности прекращения конфликта путём переговоров», — пишет он в своей статье.

Банн при этом сомневается в том, что такой сценарий возможен в ближайшем будущем, потому что и Москва, и Киев уверены в том, что со временем их позиции лишь окрепнут.

Немецкий таблоид Bild ранее писал со ссылкой на источники, что западные страны могут оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов.

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