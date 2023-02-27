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Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине

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Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемые в соцсетях сообщения о том, что республика якобы отправляет военную технику на Украину. Ведомство заявило, что с 27 августа 2022 года в стране введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
  • AP
  • © Libkos

«Информация распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. Видео является архивным, т.к. бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Ранее Казахстан приветствовал позицию Китая по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины.

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