Пушилин отправил в отставку министра доходов и сборов ДНР Шмелёва

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке министра доходов и сборов региона Дмитрия Шмелёва.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

Кроме того, Пушилин освободил от исполнения обязанностей главу государственной службы исполнения наказания Александра Силаева, заместителей генпрокурора ДНР Романа Белоуса и Глеба Жеребченко, заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Романа Базышена, а также замглавы МЧС республики Дмитрия Захарова.

В июне Пушилин отправил правительство ДНР в отставку.

Глава ДНР также назначил Виталия Хоценко председателем правительства Донецкой Народной Республики.