Пушилин отправил в отставку министра доходов и сборов ДНР Шмелёва
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Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.
Кроме того, Пушилин освободил от исполнения обязанностей главу государственной службы исполнения наказания Александра Силаева, заместителей генпрокурора ДНР Романа Белоуса и Глеба Жеребченко, заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Романа Базышена, а также замглавы МЧС республики Дмитрия Захарова.
В июне Пушилин отправил правительство ДНР в отставку.
Глава ДНР также назначил Виталия Хоценко председателем правительства Донецкой Народной Республики.