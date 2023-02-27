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Пушилин отправил в отставку министра доходов и сборов ДНР Шмелёва

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке министра доходов и сборов региона Дмитрия Шмелёва.
Пушилин отправил в отставку министра доходов и сборов ДНР Шмелёва
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

Кроме того, Пушилин освободил от исполнения обязанностей главу государственной службы исполнения наказания Александра Силаева, заместителей генпрокурора ДНР Романа Белоуса и Глеба Жеребченко, заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Романа Базышена, а также замглавы МЧС республики Дмитрия Захарова.

В июне Пушилин отправил правительство ДНР в отставку.

Глава ДНР также назначил Виталия Хоценко председателем правительства Донецкой Народной Республики.

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