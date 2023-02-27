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В Латвии Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой

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Новый Рижский театр в Латвии отменил спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором играет Чулпан Хаматова.
В Латвии Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Творческая неудача (Radoša neveiksme). В театре (как и в жизни) такое бывает», — говорится в публикации театра.

В постановке должны были участвовать Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш, Каспарс Знотиньш.

Отменены генеральная репетиция 27 февраля и премьера 28 февраля, а также спектакли, которые должны были состояться в марте и начале апреля.

Напомним, что 23 марта прошлого года Чулпан Хаматова уволилась из «Современника» по собственному желанию.

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