В Латвии Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой
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«Творческая неудача (Radoša neveiksme). В театре (как и в жизни) такое бывает», — говорится в публикации театра.
В постановке должны были участвовать Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш, Каспарс Знотиньш.
Отменены генеральная репетиция 27 февраля и премьера 28 февраля, а также спектакли, которые должны были состояться в марте и начале апреля.
Напомним, что 23 марта прошлого года Чулпан Хаматова уволилась из «Современника» по собственному желанию.