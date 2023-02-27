Мэр Горловки: украинские войска при отходе взорвут ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс
- РИА Новости
«Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает, в том числе, и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована — они это взорвут», — цитирует его РИА Новости.
По словам Приходько, украинские власти воюют за землю.
«У них политика уничтожения», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что СК России займётся расследованием взрыва дамбы в Артёмовске (Бахмуте).
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, от подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске нет существенного вреда.