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Мэр Горловки: украинские войска при отходе взорвут ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

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Мэр Горловки Иван Приходько в эфире Первого канала заявил, что единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс заминирована ВСУ.
Мэр Горловки: украинские войска при отходе взорвут ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс
  • РИА Новости

«Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает, в том числе, и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована — они это взорвут», — цитирует его РИА Новости.

По словам Приходько, украинские власти воюют за землю.

«У них политика уничтожения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что СК России займётся расследованием взрыва дамбы в Артёмовске (Бахмуте).

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, от подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске нет существенного вреда.

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