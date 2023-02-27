Пушилин: силы России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«По Марьинке также мы видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения», — подчеркнул он.
По словам Пушилина, упорство украинских военных с учётом перебрасываемых резервов затянуло ожидание.
«Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше», — добавил он.
Ранее стало известно, что в результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.