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Пушилин: силы России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ

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Освобождение Марьинки идёт сложнее, чем ожидалось, но есть определённое улучшение ситуации.
Пушилин: силы России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По Марьинке также мы видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, упорство украинских военных с учётом перебрасываемых резервов затянуло ожидание.

«Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше», — добавил он.

Ранее стало известно, что в результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.

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