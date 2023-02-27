Пушилин: силы России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ

Освобождение Марьинки идёт сложнее, чем ожидалось, но есть определённое улучшение ситуации.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По Марьинке также мы видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, упорство украинских военных с учётом перебрасываемых резервов затянуло ожидание.

«Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше», — добавил он.

Ранее стало известно, что в результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.