В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 26 раз обстреливали населённые пункты ДНР, ранены пять мирных жителей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в том числе подростка 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

При обстрелах применялись ствольная артиллерия калибров 152 мм и 155 мм, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник.

Ранее в Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток.

Также в Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток».