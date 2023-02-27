В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в том числе подростка 2005 года рождения», — говорится в сообщении.
При обстрелах применялись ствольная артиллерия калибров 152 мм и 155 мм, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник.
Ранее в Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток.
Также в Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток».