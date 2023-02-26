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В Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток

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Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.
В Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Населённый пункт Новониколаевка (Волновахский район). В результате детонации ВОП по ул. Гагарина, 34 ранен парень-подросток 2005 года рождения», — сказано в заявлении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе города.

14 февраля он сообщил, что подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка.

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