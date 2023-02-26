В Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.
«Населённый пункт Новониколаевка (Волновахский район). В результате детонации ВОП по ул. Гагарина, 34 ранен парень-подросток 2005 года рождения», — сказано в заявлении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе города.
14 февраля он сообщил, что подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка.