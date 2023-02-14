В Донецке подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка

Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«В Кировском районе неподалёку от школы №112 в результате детонации мины-лепестка ранения получил юноша 2008 года рождения», — написал он.

По информации властей ДНР, с февраля 2022 года из-за взрывов «лепестков» пострадали 92 человека, включая восемь детей, уточняет ТАСС.

В начале февраля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что подросток подорвался на мине украинских боевиков «Лепесток» в Петровском районе Донецка.