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В Донецке подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка

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В Донецке подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка
В Донецке подросток получил ранение из-за взрыва мины-лепестка
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«В Кировском районе неподалёку от школы №112 в результате детонации мины-лепестка ранения получил юноша 2008 года рождения», — написал он.

По информации властей ДНР, с февраля 2022 года из-за взрывов «лепестков» пострадали 92 человека, включая восемь детей, уточняет ТАСС.

В начале февраля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что подросток подорвался на мине украинских боевиков «Лепесток» в Петровском районе Донецка.

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