Узнать больше

Кондолиза Райс усомнилась в том, может ли Украина стать частью НАТО

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сочла трудным вопрос о вступлении Украины в НАТО, однако «некоторая форма договорённостей» по безопасности будет необходима в будущем. Такое мнение она выразила в беседе с CBS.

«Некоторая форма договорённостей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим», — сказал она.

По мнению Райс, НАТО защищено, однако Украина остаётся «незащищённой частью территории» и вакуумом в Европе.

«Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО о коллективной обороне. — RT), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

Обозреватель American Thinker Александр Марковский отмечал, что Украина может превратиться в пустыню из-за стремления властей государства вступить в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить