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Шойгу: России придётся отодвигать угрозу от границ, исходя из поставленного Киеву оружия

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что России придётся отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от того оружия, которое будет выдано Западом Украине.
Шойгу: России придётся отодвигать угрозу от границ, исходя из поставленного Киеву оружия
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — ответил Шойгу на вопрос о том, как далеко России придётся отодвигать угрозу от своих границ.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Путин также подчеркнул, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.

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