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РИА Новости: спецподразделения ВСУ в Артёмовске действуют далеко от линии соприкосновения

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Специальные подразделения украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) действуют на удалении от линии соприкосновения.
РИА Новости: спецподразделения ВСУ в Артёмовске действуют далеко от линии соприкосновения
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойцов Группы Вагнера.

«Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артёмовске», — констатировали собеседники агентства.

Они уточнили, что украинские спецподразделения действуют исключительно как «пожарная команда» — выдвигаются только при атаке на позиции ВСУ.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.

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