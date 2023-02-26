РИА Новости: спецподразделения ВСУ в Артёмовске действуют далеко от линии соприкосновения
- AP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойцов Группы Вагнера.
«Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артёмовске», — констатировали собеседники агентства.
Они уточнили, что украинские спецподразделения действуют исключительно как «пожарная команда» — выдвигаются только при атаке на позиции ВСУ.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.