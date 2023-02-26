Ведущий Fox News Карлсон: затяжной характер конфликта на Украине приведёт к поражению США

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил уверенность, что затяжной характер украинского конфликта станет причиной поражения Соединённых Штатов.

«Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится», — констатировал Карлсон.

Ведущий отметил изменения мирового порядка, которые происходят в данный момент.

По его мнению, уже становится очевидно, что после завершения конфликта США утратят своё доминирующее положение.

Ранее газета Politico писала, что происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрирует то, что мировая обстановка продолжит обостряться.