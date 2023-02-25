Кличко сообщил, что пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве ликвидирован
- AP
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали», — написал он в Telegram-канале.
Кличко добавил, что потерпевших в результате пожара нет.
Ранее он сообщил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тыс. кв. м.
По его словам, в локализации пожара было задействовано 19 единиц техники и около 90 спасателей.