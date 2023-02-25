Кличко сообщил, что пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве ликвидирован

В Киеве ликвидировали пожар на складе лакокрасочных материалов, пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали», — написал он в Telegram-канале.

Кличко добавил, что потерпевших в результате пожара нет.

Ранее он сообщил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тыс. кв. м.

По его словам, в локализации пожара было задействовано 19 единиц техники и около 90 спасателей.