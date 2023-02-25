Кличко: площадь пожара на предприятии в Киеве составляет две тысячи квадратных метров
- Legion-Media
В своём Telegram-канале он написал, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.
«Горит площадь около 2000 квадратных метров», — сообщил он.
Кличко также уточнил, что в локализации пожара задействовано 19 единиц техники и около 90 спасателей.
В киевской городской военной администрации заявили, что пожар произошёл на складе лакокрасочной продукции.
Ранее Кличко сообщил о пожаре на одном из предприятий украинской столицы.