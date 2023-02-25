Кличко: площадь пожара на предприятии в Киеве составляет две тысячи квадратных метров

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тыс. кв. м.

В своём Telegram-канале он написал, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

«Горит площадь около 2000 квадратных метров», — сообщил он.

Кличко также уточнил, что в локализации пожара задействовано 19 единиц техники и около 90 спасателей.

В киевской городской военной администрации заявили, что пожар произошёл на складе лакокрасочной продукции.

Ранее Кличко сообщил о пожаре на одном из предприятий украинской столицы.