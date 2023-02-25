Депутат Туров раскритиковал заявление Зеленского о подготовке к «захвату» Крыма

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

«Это подтверждает то, что наша страна проводит правильную политику в отношении Украины. Потому что действия, которые проводит официальный Киев, и все решения принимаются не в столице, а в странах — участниках блока НАТО, которые используют Украину и её народ как механизм для поддержания конфликта с Россией», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, по его мнению, Зеленский является «говорящей головой, которая транслирует задачи, которые перед ним ставят его хозяева из Вашингтона».

«С нашей стороны будет сделано всё возможное, чтобы защитить наших граждан», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.